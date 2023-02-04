Врач рассказал о методах снижения риска возникновения рака

Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал, что делать для снижения возникновения онкозаболевания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что достаточно выполнения небольшого объема скрининга, чтобы выявлять на ранней стадии рак легкого, груди и предстательной железы.

Очевидные жалобы злокачественные опухоли вызывают на III-IV стадии, но и на ранней стадии болезнь может о себе заявить. "Особенно если опухоль заметна визуально или ее можно нащупать <...> или она рано начинает вызывать нарушение функции органа", - рассказал Романов.

При этом иногда пациенты игнорируют грозные симптомы и занимаются самолечением. Порой, по словам специалиста, люди проходят обследование, но результаты неверно интерпретируются.

"Как с этим бороться? Повышать сознательность населения и квалификацию врачей", - предложил врач.

Кроме того, говоря о профилактике заболевания, Романов упомянул важность ведения здорового образа жизни: физнагрузки, разумная диета, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя.