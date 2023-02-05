Врач назвал лучшую позу для сна

Лучшую позу для сна описали в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" с ведущим Александром Мясниковым. Врач Сергей Агапкин сообщил, что оптимальный вариант - спать на боку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Так называемая поза эмбриона - когда колени согнуты, руки под головой. Эта позиция, с одной стороны, обеспечит нормальную экскурсию брюшной стенки, и, соответственно, нормальное полноценное дыхание. С другой стороны, в этой позиции человек не храпит практически, потому что у него не западает верхнее небо", - объяснил эксперт.

По словам врача, в позе эмбриона у спящего также не увеличивается внутриглазное давление. Кроме того, на боку человек засыпает быстрее, заявил Агапкин.