Ученые нашли новое слабое место раковых клеток

Ученые из Университета Рокфеллера выяснили, что в попытке побороть зависимость от одной из аминокислот раковые клетки могут стать более заметными для иммунной системы. Открытие позволит разработать новые методы лечения раковых опухолей. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аргинин - это аминокислота, естественным образом вырабатываемая нашим организмом и содержащаяся в большом количестве в рыбе, мясе и орехах. Авторы исследования обнаружили, что раковые клетки человека имеют различные механизмы, чтобы эффективнее использовать аргинин в условиях его недостатка.

Один из них - это постоянное мутирование. При этом раковая клетка "делает ставку" на то, что ей удастся развить мутацию, которая позволит снизить зависимость от аргинина.

Ученые предполагают, что если не дать клетке доступ к аргинину, она будет мутировать все больше. Накопление мутаций приводит к тому, что опухоль становится более заметной для иммунной системы, которая занимается уничтожением раковых клеток. Особенно сильно со своей зависимостью от аргинина пытались справиться клетки рака желудка и толстой кишки - возможно, открытие ученых упростит борьбу с ними.