Названы продукты, которые помогут снять отеки

Избавиться от отечности помогут продукты с высоким содержанием калия, сообщила "Москве 24" нутрициолог Дарья Русакова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От постоянной отечности, которая не связана с обострением хронических заболеваний сердца, почек или эндокринной системы, может помочь рациональное и правильное питание. Важно добавить в ежедневный рацион овощи и фрукты, которые будут способствовать выводу лишней жидкости из организма.

"Как правило, от отеков избавляют продукты, обладающие мочегонным действием. Они богаты калием. Это овощи и фрукты, такие как кабачки, огурцы, сладкий перец, свежие абрикосы и курага", - объяснила специалист.

Калий также содержится в зеленом чае и кофе, при этом важно исключить из рациона продукты, в которых слишком много соли и консервантов, они будут задерживать воду в организме.