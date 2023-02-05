Ученые назвали типы хронической боли, при которой помогут антидепрессанты

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что прием антидепрессантов для борьбы с хронической болью в большинстве случаев не имеет доказательств эффективности. Исследование опубликовано в BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели анализ 26 обзорных исследований, в которых изучался обезболивающий эффект антидепрессантов. Всего в 156 исследованиях, которые были включены в обзоры, приняли участие более 25 тысяч человек.

Скудные доказательства были обнаружены для трициклических антидепрессантов, которые применяются для лечения боли чаще других. Они помогали людям с хронической болью только в 26% случаев, при этом эффективность варьировалась от низкой до умеренной. В остальных случаях препараты были либо неэффективны, либо доказательства их эффективности были неубедительными.

Авторы перечислили девять болевых состояний, при которых тот или иной антидепрессант оказался эффективным: боль в спине, послеоперационная боль, фибромиалгия, невралгия, боль из-за лечения рака молочной железы, артрит коленного сустава, синдром раздраженного кишечника, хроническая головная боль напряжения и боль, усугубляемая депрессией. Как отметили авторы, для большинства из этих состояний эффективны ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН), а для части - трициклические антидепрессанты.

Ученые подчеркнули, что отрицательные результаты не всегда означают неэффективность препарата и призвали к проведению более качественных исследований.