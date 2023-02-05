Люди с умершими от COVID знакомыми проходят вакцинацию в два раза чаще

Ученые из Университета Рутгерса выяснили, что люди, у которых знакомый умер из-за COVID-19, в два раза чаще проходили вакцинацию от SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале Vaccine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи опросили 1193 американцев в первые месяцы после появления вакцины. Они выяснили, что от COVID чаще прививались пожилые люди, люди с более высоким доходом и высоким уровнем образования. Коренные индейцы и жители Аляски, а также молодые и не имеющие страховки люди реже получали вакцину. Полученные данные подчеркивают необходимость целенаправленных усилий по увеличению количества вакцинаций среди этих групп.

Кроме того, в два раза чаще вакцинировались люди, у которых от инфекции умер друг или член семьи.

"Эти результаты должны побудить людей делиться историями о своей болезни COVID-19 и переживаниях тяжелой утраты со своими друзьями и семьей, а также через социальные сети, поскольку это может мотивировать людей на вакцинацию", - сказала соавтор исследования Ирина Графова, экономист здравоохранения в университете Рутгерса.