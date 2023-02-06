Ученые оценили влияние витамина D на течение астмы

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Эдинбургского университета не нашли доказательств уменьшения приступов астмы при приеме витамина D. Исследование опубликовано в Cochrane Database of Systematic Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали результаты 20 высококачественных исследований. В общей сложности в них приняли участие 1155 детей и 1070 взрослых, страдающих астмой.

Обзор не показал никакого влияния приема витамина D на контроль над астмой, даже если у людей был дефицит витамина D. Доза лекарства также не имела значения. В большинстве исследований проверялось действие холекальциферола, а в одном испытании - действие другой формы витамина D, кальцидиола. Это лекарство несколько снижало частоту приступов астмы, поэтому ученые рекомендуют провести больше исследований.

Кроме того, ученые не рассматривали пользу добавок c витамином D при сильном дефиците или тяжелом течении астмы.

Некоторые исследования ранее показали, что дефицит витамина D связан с повышенным риском тяжелых приступов астмы. Среди них был и предыдущий обзор, проведенный авторами. Он был опубликован в 2016 году, и ученые признают, что с тех пор появилось гораздо больше данных. Результаты нового обзора могут считаться приоритетными, так как в него включили больше качественных исследований.

Также противоречие между двумя обзорами может объясняться тем, что люди за последние годы стали чаще употреблять добавки с витамином D, что привело к снижению распространенности его дефицита.

Результаты авторов подчеркивают необходимость обновления обзоров с появлением новых исследований.