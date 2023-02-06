Невролог перечислил признаки начинающегося инсульта

Врач-невролог Игорь Мацокин рассказал агентству "Прайм", по каким признакам можно определить начало инсульта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он напомнил, что инсульт является клиническим синдромом, при котором нарушаются функции мозга. Причина - сбой кровообращения из-за тромбоза или эмболии. Инсульту, по словам Мацокина, предшествует утрата какой-либо функции организма. В частности, врач упомянул потерю чувствительности конечностей в качестве подобных нарушений.

Врач отметил, что если появились слабость в руке или ноге, асимметрия лица, человеку сложного говорить, то немедленно стоить вызвать скорую помощь.

При этом, по словам невролога, зачастую инсульт становится осложнением при атеросклерозе или болезни сердца.