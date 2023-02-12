Названы способы защититься от возникновения деменции

Невролог Александра Алехина рассказала, что менее одного процента случаев возникновения болезни Альцгеймера связано с генами, отметив, что основным фактором ее появления является образ жизни. Она назвала способы, которые помогут человеку защититься от деменции, пишет "Медик Форум", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Исследование показало, что уровень сахара в крови в верхней части нормального диапазона в возрасте 35 лет увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте на 15 процентов", - заявила специалист.

По ее словам, чтобы не допустить возникновения слабоумия необходимо есть меньше сахара и рафинированных углеводов, вместо этого употребляя в пищу рыбу, рыбий жир, фрукты и овощи, а также витамины B6, B12 и фолиевую кислоту.

Помимо этого врач посоветовала наладить режим сна. Она уточнила, что оптимальное время сна составляет семь часов, а лучшим временем для отхода ко сну является 10 часов вечера.