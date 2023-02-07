Стоматолог предупредила о вреде жевательной резинки

Жвачка может негативно повлиять на здоровье зубов и желудочно-кишечного тракта. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC Алена Бубнова, передает Day.Az.

"Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов", - заявила стоматолог в разговоре с "Газетой.Ru".

Она также отметила, что жевательные резинки способствуют увеличению объема выделяемого желудочного сока.

При этом Бубнова уточнила, что жвачка на голодный желудок может привести к заболевания желудочного-кишечного тракта.

Врач добавила, что не стоит употреблять жевательную резинку более семи минут, в этом случае удастся избежать негативных последствий.