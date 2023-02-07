Невролог о последствиях «перегрузки» мозга во взрослом возрасте

Во взрослом возрасте, примерно с 20 по 50 лет, обучение дается сложнее, чем в детстве, поэтому важно не перенапрягать головной мозг, так как это может привести к неврозам, депрессии, гормональным сбоям и другим проблемам со здоровьем. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Игорь Вознюк, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, для освоения незнакомых задач во взрослые годы требуется больший уровень мотивации. Это могут быть десоциализации, а также угроза голода или жизни.

"Для обеспечения мобилизации может быть востребован потенциал верхних "эшелонов" гормональной системы (гипофиз). "Выброс" так называемых эндогенных релизинг-факторов и пептидов мобилизующих адренергическую ("аварийную") систему головного мозга (медиаторы базальных ядер глубоких отделов головного мозга), активизирующую и обеспечивающую процессы активного обучения", - сказал он "Газете.Ru".

На физиологическом уровне это состояние чувствовали все, отмечает невролог. В качестве примера он привел мандраж перед сдачей экзаменов в студенчестве. Вознюк обратил внимание на то, что дети учатся легко и без стрессового переживания, так как в том периоде нет "форсированной мобилизации".

"Одна из главных проблем - затратность и длительность периода освоения нового предмета. Если он превышает по силе или времени ресурс гормональной системы (обеспечение стабильности), обучение может прекратиться (перейти в игнорирование) или разовьется повреждение (заболевание)", - пояснил он.

Специалист предупредил, что истощение ресурсов организма может спровоцировать невроз, депрессию, нарушение вегетативной регуляции (дистония, десинхроноз), гипертоническую болезнь, а также нарушение работы гормональных органов.