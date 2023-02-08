Сколько живет COVID-19 в организме человека?

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что коронавирус иногда может жить в организме человека до 230 дней, в частности, в кишечнике и головном мозге, что является причиной развития у переболевшего лонг-ковида (постковидного синдрома). Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

По его словам, на протяжении этого времени коронавирус можно обнаружить в 79 локациях человеческого организма. Особенно это касается пациентов с латентным или выраженным иммунодефицитом, подчеркнул доктор наук.

Токарев утверждает, что вирусы могут давать или провоцировать некие острые симптомы, но способны продолжать поддерживать постковидный синдром или лонг-ковид.

Доктор наук добавил, что длительное нахождение COVID-19 в органах центральной нервной системы может стать причиной развития нарушения памяти у переболевшего.