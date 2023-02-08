Врач опровергла распространенные мифы о раке

Современная техника не способствует развитию онкологических заболеваний, и не существует продуктов питания, которые бы напрямую снижали риск развития рака. Об этом рассказала "Известиям" врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики ИНВИТРО-Урал Марина Мухаметшина в среду, 8 февраля, передает Day.Az.

"В числе вредных факторов ни компьютеров, ни смартфонов больше нет, так как доказано, что современная техника не влияет на возникновение злокачественных процессов. Излучение нашей современной техники отличается глубиной и мощностью от излучения техники того времени, когда эта теория была выдвинута - это были 50-60-е годы прошлого века", - подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что не существует продукта, который бы напрямую профилактировал рак. Однако правильное питание может оказывать на организм оздоравливающий эффект, в результате чего риски развития онкологического процесса будут снижаться.

"Допустим, у человека хронический гастрит, и он обостряется из раза в раз, если человек не лечится, злоупотребляет рекомендациями по питанию - это может привести к изменениям тканей и онкологическим процессам. А если вести образ жизни ближе к здоровому и не провоцировать возникновение острых заболеваний или обострение хронических, то риск возникновения онкологических заболеваний снизится", - объяснила Мухаметшина.

Врач прокомментировала еще один фактор развития рака - наследственный. По словам врача, по наследству могут передаваться риски заболеть раком, но не само заболевание.

"Во врачебной практике мы прослеживаем из поколения в поколение идентичные онкологические заболевания. Чтобы понять, есть ли риски, можно сделать генетический анализ. Вспомним актрису Анджелину Джоли, которая удалила себе обе молочные железы, здоровые, просто потому что она изучила свою генетику. Нашлась "поломка", а значит, есть риски. В наших реалиях, если пациент сдает генетику и видит "поломки" - это риски выше средних популяционных, то мы просто наблюдаем за своим состоянием и профилактируем здоровым питанием и правильным образом жизни", - уточнила специалист.

Как отметила Мухаметшина, многие онкологические заболевания чаще развиваются в старшем возрасте - в 50-70 лет. По статистике может сложиться впечатление, что раньше люди реже сталкивались с онкологией, однако это не так. Средняя продолжительность жизни сейчас растет, а раньше она была значительно меньше.

"И онкологические заболевания раньше просто не выявляли, не было диагностики такого уровня, чтобы на ранней стадии диагностировать рак. Поэтому то, что сейчас онкологические диспансеры так активно работают и оказывают помощь, говорит о высоком уровне диагностики на раннем этапе у людей всех возрастов. Самих онкологических процессов больше не стало", - добавила врач.