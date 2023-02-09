Врач-стоматолог развенчал известные стоматологические мифы

9 февраля в мире отмечается Международный день стоматолога. Врач-стоматолог "Европейского медицинского центра" Яким Лахай рассказал "Газете.Ru" о наиболее распространенных мифах, с которыми сталкиваются стоматологи, передает Day.Az.

По словам эксперта, наиболее распространенный миф связан с тем, что молочные зубы не обязательно лечить.

"Если не лечить их, то есть вероятность рано их потерять, что приведет к замещению места для постоянного зуба соседними молочными, которые начнут наклоняться в сторону отсутствующего зуба. Более того, нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции: стрептококки, стафилококки могут с током крови распространиться в организм ребенка, тем самым нанести вред и почкам, и печени, и даже сердцу. В первую очередь, под ударом иммунитет, поэтому молочные зубы нужно лечить", - пояснил врач.

Второй миф связан с тем, что кариес якобы появляется только у тех, кто любит сладкое.

"В первую очередь, большую роль играет резистентность и плотность эмали, которая не позволяет кариесу развиваться быстро. Это может быть обусловлено генетически и зависеть от структуры ткани, либо от применяемой зубной пасты, которая воздействует на поверхность эмали. В качестве профилактики можно отказаться от желейных конфет и ирисок, потому что они липнут к зубам и провоцируют появление микробов, которые активно поедают сахар и выделяют кислоту, провоцируя развитие кариеса. Также у детей до 12 лет не сформированы мануальные навыки, они не всегда тщательно чистят зубы, что с точки зрения гигиены влечет за собой развитие кариеса. Именно поэтому их должны контролировать родители, помогая дочищать зубы", - подчеркнул стоматолог.

Третий миф - у молочных зубов нет корней и нервов, заявил Лахай.

"В молочных зубах есть корни, которые иногда даже больше, чем в постоянных. Дело в том, что к моменту смены зубов эти корни рассасываются, и при выпадении зуба мы видим только коронковую часть. И еще один миф связан с тем, что у молочных зубов нет нервов. Однако, существует сосудисто-нервный пучок, который находится в середине зубных каналов и соединяется с нервными окончаниями, артериолами и венами. По нему проходят питательные вещества к зубу, которые позволяют ему напитываться минералами, давая белизну и эстетичный внешний вид. Удаление нерва из зуба постепенно ведет к тому, что он теряет белизну, меняет цвет и становится хрупким. Стоматологи рекомендуют закрывать такие зубы коронками, чтобы не потерять их", - объяснил эксперт.