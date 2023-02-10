Названы признаки дефицита витаминов в организме

Чаще всего зимой люди сталкиваются с нехваткой витаминов D и С, что может приводить к снижению защитных функций организма, ухудшению настроения и другим последствиям. О том, как распознать и восполнить дефицит витаминов, рассказала "Известиям" врач-эндокринолог, врач-детский эндокринолог "ИНВИТРО-Урал" Вероника Зайцева в четверг, 9 февраля, передает Day.Az.

Она пояснила, что авитаминоз - это полное отсутствие того или иного витамина в крови, что приводит к критическому состоянию организма и требует немедленного оказания медицинской помощи. Чаще диагностируется гиповитаминоз - недостаток витамина (или микроэлемента) или сразу нескольких веществ. Но, сталкиваясь с гиповитаминозом, люди привыкли употреблять термин "авитаминоз".

"Да, действительно дефицитные состояния более активно проявляются в осенне-зимний период. Это связано в первую очередь с изменением рациона: мы начинаем употреблять привезенные овощи и фрукты, и, как правило, в меньшем количестве, но наибольшее количество витаминов содержится в сезонных овощах и фруктах, то есть мы недополучаем витаминов из еды", - отметила врач.

К основным симптомам гиповитаминоза Зайцева отнесла слабость, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, ухудшение настроения, ухудшение качества сна, сухость кожи, повышенное выпадение волос. При недостатке витамина А могут наблюдаться поражения слизистых оболочек, сухость и ломкость волос. Дефицит витамина D снижает защитные функции организма, часто проявляется ухудшением настроения.

При этом авитаминоз приводит к более серьезным патологиям, которые сложно не заметить: ухудшается зрение и качество кожи, нарушается работа разных органов и систем организма, в зависимости от того, какой витамин практически полностью отсутствует в нем.

"Для того чтобы грамотно помочь своему организму, лучше всего обратиться к врачу для осмотра и консультации. После чего будет назначен перечень необходимых исследований. Витаминов много, но необязательно сдавать анализы на все показатели, чтобы оценить реальные потребности организма. И врач подскажет, какие именно показатели лучше всего проверить, исходя из результатов осмотра и консультации", - рекомендовала эндокринолог.

По ее словам, нехватка тех или иных веществ в организме индивидуальна и зависит от работы органов желудочно-кишечного тракта, однако чаще всего зимой люди нуждаются в витаминах D и С. Это связано с усиленной работой иммунной системы и небольшой продолжительностью светового дня. В зимние месяцы часто не хватает дневного света для производства витамина D в коже. Кроме того, загрязненный воздух и оконные стекла задерживают необходимые для синтеза витамина ультрафиолетовые лучи.

Зайцева отметила, что существуют продукты, которые помогают поддержать уровень витамина D, но не восполняют дефицит при наличии нарушений его усвояемости. К ним относятся рыбий жир, сельдь, макрель, лосось, сардины в масле, тунец, молоко, неочищенные пшеничные зерна, яйца, печень.

В свою очередь, витамин C можно получить из следующих продуктов: шиповник, облепиха, черная смородина, петрушка, брюссельская капуста, брокколи, сладкий красный перец, укроп, шпинат, киви, томат, черника. Однако, включая эти продукты в рацион, стоит учесть, что витамин C разрушается под воздействием температуры выше 60 градусов, добавила врач.