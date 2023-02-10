Названы люди, которые находятся в группе риска по возникновению меланомы

Риск заболеть меланомой выше у людей со светлой кожей и тех, кто на протяжении жизни получал несколько солнечных ожогов. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Игорь Утяшев, передает Day.Az.

По словам эксперта, первая категория пациентов, имеющая высокий риск заболеть меланомой - люди с так называемыми случаями "семейной меланомы" - те, у кого в семье меланома была у одного или нескольких родственников.

"Вторая группа пациентов - люди со светлой кожей, а точнее ее первыми и вторыми фототипами по Фитцпатрику. Именно у них меланома возникает чаще всего и именно эти типы кожи наиболее распространены в России. Дело в том, что люди с белой и светлой кожей имеют очень мало защитного пигмента меланина, который защищает клетки кожи от губительного действия ультрафиолетового облучения. Они почти никогда не могут загорать - сразу сгорают, краснеют", - сообщил кандидат наук.

Третья категория пациентов, которые находятся в группе риска - люди, вынужденные по медицинским показаниям получать препараты, снижающие иммунитет.

"Также в группе риска пациенты, у которых на протяжении жизни было несколько солнечных ожогов. Один-два солнечных ожога в детстве являются доказанными факторами риска развития меланомы и рака кожи, особенно во взрослом возрасте", - констатировал Игорь Утяшев.

Он отметил, что по причине ожогов с повышением риска развития меланомы связано и посещение солярия. Все дело в том, что в солярии нельзя контролировать интенсивность ультрафиолетового облучения, поскольку клиент называет оператору только время. Почти никогда посетители не учитывают свой фототип кожи и наличие сопутствующих проблем, что часто приводит к ожогам и к развитию меланомы соответственно.

"Еще одна категория - люди с врожденными невусами, которые закрывают большую часть целой конечности, лица или любой части тела. При этом само по себе это не очень опасно, но у таких людей риск возникновения меланомы может быть повышенным, поэтому на протяжении всей жизни им нужно очень внимательно следить, чтобы на вот этом родимом пятне не появился узелок или какая-то язвочка. Если это произойдет, нужно сразу же обратиться к онкологу", - предостерег врач-онколог.

По его словам, те, у кого общее количество родинок на теле превышает 50 или 100 также находятся в группе риска и должны хотя бы раз в год ходить на осмотры к дерматологам, онкодерматологам, либо врачам общей практики, владеющим знаниями по выявлению опухолей кожи.