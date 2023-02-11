Врач назвал способ быстро заснуть при бессоннице

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал способ, помогающий справиться с бессонницей. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он посоветовал перед сном некоторое время побыть в очках с желтыми линзами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ученые установили, что очки с желтыми стеклами существенно увеличивают концентрацию гормона ночного сна - мелатонина. Очки отсекают синюю составляющую светового спектра, которая, собственно, блокирует выделение мелатонина", - рассказал Агапкин.

Телеведущий заявил, что ношение таких очков поможет быстро заснуть и улучшит качества сна. Он порекомендовал надевать их за два часа до того, как лечь спать.