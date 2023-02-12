Онколог оценил вероятность развития рака из-за COVID-19

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн усомнился в способности коронавируса вызывать развитие онкозаболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач пояснил, что на данный момент не было проведено больших исследований, доказывающих подобное свойство коронавируса. Он указал, что ковид перестал быть таким смертоносным заболеванием. "Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет", - отметил Каприн. По его словам, нет подтверждений тому, что люди, переболевшие коронавирусом, чаще остальных заболевают раком.

При этом онколог допустил опосредованное влияние коронавирусной инфекции на ситуацию с онкозаболеваниями, поскольку в связи с эпидемиологической обстановкой была временно приостановлена диспансеризация, но, подчеркнул он, сейчас все пришло в норму.