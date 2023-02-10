От всяких неверных диет может пострадать ваш организм, как и ваша психика

Day.Az представляет интервью с врачом эндокринологом-диетологом Гюнай Мамедовой.

Я врач эндокринолог-диетолог Мамедова Гюнай Ислам кызы. В 2007-м году окончила факультет "Лечебное дело" Азербайджанского Государственного Медицинского Института и вот уже 13 лет, как я работаю врачом.

Честно говоря, я не думала стать диетологом. Будучи врачом терапевтом - эндокринологом, я была довольной своей работой. Просто, я сама всегда питалась правильно и в период пандемии начала размещать на своей странице в Инстаграм свои коктейли, смузи и чем я питаюсь. Мои подруги, особенно Шафаг, за что я хотела бы её поблагодарить, посоветовала мне заниматься этим делом более профессионально, как врач-диетолог. Она верила, что я смогу это сделать. Вот так, я решила стать диетологом, сдав успешно экзамены и пройдя курс диетологии и нутрициологии в Украине.

В целом профессия врача очень сложная и ответственная, но если ты любишь своё дело, то это никогда не кажется сложным, в том числе и профессия диетолога.

Благодаря медицинскому образованию, врач-диетолог имеет право лечить людей, а также изменять их рацион питания для более эффективного лечения заболеваний. Нутрициолог же может помогать улучшать питание только здоровым людям. В целом, без медицинского образования, работать без контроля врача не позволительно нутрициологу.

Сахар и белая мука это продукты, которые надо совсем перестать употреблять.

На вес человека могут повлиять такие факторы как:

• Гормональные изменения

• Задержка воды

• Лекарства

• Гипотиреоз (снижение активности щитовидки)

• Запор

• Болезнь поликистозных яичников

• Недостаток сна

• Гены

• Стресс

Кстати, многие из этих факторов вполне можно контролировать.

Некоторые люди едят в любое время суток, при этом остаются в хорошей форме, в то время как другие при этом сразу поправляются. Это зависит от многих факторов. У всех организм индивидуален. Прежде всего, отмечу факторы, которые я перечислила выше и зависит это ещё и от метаболизма, который у некоторых работает быстро, а у некоторых медленно.

На сегодняшний день очень много диетологов и нутрициологов оказывают свои услуги без медицинского образования. Это тоже самое, когда человек сам начинает назначать себе диету, совершенно не зная от какого продукта он может похудеть, а от кого поправиться. Это может знать и назначать только врач специалист. Обязательно надо просмотреть некоторые анализы, знать в каких витаминах и минералах нуждается наш организм. Только после этого можно назначать диету и соблюдать её. В противном случае, от всяких неверных диет может пострадать ваш организм, как и ваша психика. Самостоятельное увлечение диетой без обращения к специалисту представляет собой большую опасность.

Нихад Ахвердиев