Врач оценил возможность отсрочить развитие болезни Альцгеймера

С помощью игры в шахматы и другие интеллектуальные игры есть шанс отсрочить развитие болезни Альцгеймера. Невролог, эксперт телеканала "Доктор" Павел Бранд в беседе с "Лентой.ру" оценил возможность заранее выявить старческое слабоумие, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач заявил, что предотвратить развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона невозможно. По его словам, даже выявить предрасположенность к деменции непросто. Хотя существуют генетические маркеры, в некоторых случаях свидетельствующие о повышенном риске болезни, они не дают точного прогноза ее развития.

Единственным шансом отсрочить или снизить интенсивность проявления старческого слабоумия являются различные упражнения для памяти и концентрации внимания, которыми нужно заниматься с молодости, посоветовал врач.

Невролог отметил, что хорошей тренировкой для мозга являются заучивание стихов, решение кроссвордов, игра в шахматы и другие интеллектуальные игры.

"Все остальные меры являются неэффективными", - заключил собеседник "Ленты.ру".