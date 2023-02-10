В Японии провели первую в мире терапию по восстановлению сердечной мышцы из iPS-клеток

Японская компания Heartseed объявила о начале клинического испытания, в ходе которого впервые в мире пациенту с тяжелой сердечной недостаточностью провели клеточную терапию с применением индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток). Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе эксперимента больному ввели дозу препарата под названием HS-001. Он состоит из кластеров очищенных тканей сердечной мышцы, полученных из iPS-клеток. Метод лечения предполагает введение двух доз препарата, вторая из которых в три раза больше по концентрации по сравнению с первой.

Всего в исследовании примут участие 10 человек с выраженной сердечной недостаточностью, вызванной ишемической болезнью сердца, Heartseed проводит исследование совместно со своим партнером - датской компанией Novo Nordisk. Оно продлится чуть больше одного года.

"Как кардиолог, я много лет работаю над созданием способа лечения пациентов с сердечной недостаточностью, чья сердечная функция ухудшилась до такой степени, что они не могут жить своей повседневной жизнью. Для достижения этой цели мы создали Heartseed и продолжили наше развитие, сделав безопасность и пользу для пациентов нашими главными приоритетами", - отметил Кэйити Фукуда, генеральный директор Heartseed.

После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме в обществе и правительстве страны вырос. Регенеративную медицину объявили одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани разных органов. Тем не менее по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей чревата развитием злокачественных опухолей.