В легких человека обнаружили белок, блокирующий коронавирус

Ученые Сиднейского университета выявили в легких человека белок, который блокирует вирус SARS-CoV-2 и образует естественный защитный барьер в организме. Он связывает коронавирус и не позволяет ему распространяться дальше. Об этом сообщается в отчете исследователей, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что работа австралийских ученых "открывает совершенно новую область иммунологических исследований и предлагает новый, перспективный путь разработки лекарств против инфекций, вызываемых коронавирусами". "В белке LRRC15 мы обнаружили рецептор, который может остановить SARS-CoV-2, связывая вирус и препятствуя заражению", - рассказал профессор университета Сиднея Грег Нили, отметив, что выявленный белок, по сути, "является естественным иммунным барьером, выстилающим легкие человека и блокирующим вирус".

Ученые убеждены, что дальнейшие исследования белка LRRC15 откроют дорогу к разработке препаратов, способных блокировать вирусную инфекцию. "Этот белок был обнаружен в легких, клетках кожи и языка, а также в лимфатических узлах и в плаценте. Являясь, вероятно, частью естественной реакции организма на инфекцию, он создает своего рода барьер, который физически отделяет вирус от клеток легких, наиболее чувствительных к COVID-19", - указано в отчете.

Как надеются исследователи, открытие в будущем "поможет разработать новые противовирусные и противофибротические препараты для лечения патогенных коронавирусов и, возможно, других вирусов, при которых возникает фиброз легких".