Врач перечислил симптомы онкологического заболевания

Симптомы онкологического заболевания, рака, перечислил в интервью радио Sputnik директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко. По его словам, чаще всего развитие злокачественной опухоли начинается бессимптомно, а первые проявления рака легко спутать с признаками других патологий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями. А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака", - заявил Милейко.

Так, характерным симптомом рака молочной железы являются уплотнения в подмышечных лимфоузлах, а рак толстой кишки сопровождается длительным отсутствием стула и наличием примесей крови в стуле. "Конечно, это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала - к терапевту", - предупредил врач.

Анализы на онкомаркеры не являются надежным способом диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии, добавил Милейко. "Единственный онкомаркер, который может использоваться для ранней диагностики онкозаболевания, а именно рака простаты, - это простатспецифический антиген. Поэтому идти и делать анализ на онкомаркер, чтобы узнать, есть ли у вас рак, бессмысленно. Но если вам сделали такой анализ, и показатель кратно превышает норму, имеет смысл обратиться к врачу", - объяснил он.