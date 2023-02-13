Ученые открыли неизвестный ранее механизм возникновения новых штаммов SARS-CoV-2

Ученые "Сколтеха" обнаружили неизвестный ранее механизм появления мутаций коронавируса, с помощью которого могут возникнуть новые опасные штаммы SARS-CoV-2, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Исследование показало, что возбудитель COVID-19, адаптируясь к иммунитету носителя, способен приобретать изменения, позволяющие ему ускользать от Т-лимфоцитов (вид иммунных клеток) человека. Иммунитет борется с инфекцией, вырабатывая антитела и Т-лимфоциты.

Как SARS-CoV-2 адаптируется к первому варианту, ученым известно довольно хорошо, а способы ухода от клеточной защиты изучены мало. Чтобы понять их, специалисты исследовали случай пациентки, организм которой боролся с инфекцией почти год.

"Мы решили проверить, вырабатывает ли вирус защиту от T-лимфоцитов, и для этого изучили случай долгого ковида: пациентка болела коронавирусной инфекцией на протяжении 318 дней. Важно отметить, что параллельно она получала терапию против рака, побочным эффектом которой является подавление синтеза антител. Это позволило нам наблюдать вирус, который остался один на один с T-лимфоцитами", - рассказал руководитель исследования, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

Анализ ученых показал, что за время длительной инфекции коронавирус действительно накопил именно такие мутации, которые не давали T-лимфоцитам пациентки его распознавать.

Более подробный анализ показал, что коронавирус приобрел, таким образом, устойчивость не только к защитным клеткам исследуемой больной, он также научился частично ускользать от Т-клеточного ответа в человеческой популяции в целом.

Как выяснили ученые, наблюдаемые мутации успешно маскируют вирус от ряда распространенных у людей антигенпрезентирующих молекул. Ученых беспокоит, что появившийся в организме человека с ослабленным иммунитетом новый штамм сможет вырваться на волю и заразить большое число людей.