Врач предостерег от похода под горячий душ сразу после мороза

Врач-терапевт поликлиники № 2 Магадана Зандан Доржиев предостерег от похода в горячий душ сразу после прихода с мороза.

В беседе с Pravda.Ru 10 февраля специалист объяснил, что, если отправиться принимать горячий душ, не дав организму адаптироваться к изменению температуры, можно подвергнуть риску сердце и сосуды, передает Day.Az.

По словам Доржиева, периферические сосуды в теле сужаются в сильный холод для экономии тепла, а центральные - расширяются. Под воздействием горячей воды довольно быстро начинается обратный процесс.

"Это шок для сосудов и всего организма, их не следует подвергать таким нагрузкам", - предупредил врач.

Он подчеркнул, что особую опасность представляет быстрый горячий душ после мороза для людей, у которых есть сердечно-сосудистые патологии, например, стенокардия или гипертония, отмечает телеканал "360".

Специалист призвал подождать около 20-30 минут в теплом помещении, прежде чем идти в душ. Он также посоветовал не делать воду слишком горячей, потому что это вредно еще и для кожи. Температуру воды стоит увеличивать постепенно и до комфортного уровня.

Врач добавил, что вредна также привычка после горячего душа сразу выходить на мороз, особенно для людей неподготовленных.