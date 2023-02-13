Врач объяснила, кому нельзя наращивать ресницы

Наращивание ресниц может быть опасно при любых заболеваниях глаз и склонности к аллергическим реакциям, сообщила "Москве 24" врач-офтальмолог Елена Абоимова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Даже незначительное воспаление глаз во время процедуры наращивания может привести к негативным последствиям для здоровья. От наращенных ресниц стоит отказаться при часто слезящихся и краснеющих глазах, противопоказанием для процедуры является и синдром сухого глаза.

"Вероятность аллергии или непредсказуемый результат процедуры возрастает и при изменении гормонального фона, не стоит наращивать ресницы во время месячных. Это же касается беременности, кормления грудью и гормональной терапии", - предупредила врач.

При склонности к аллергической реакции стоит помнить о том, что компоненты клея или сами искусственные ресницы могут спровоцировать приступ.