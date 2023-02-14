Врач назвал виды спорта для повышения иммунитета у детей

Дети, которые часто болеют, должны активно заниматься зимними видами спорта. Об этом "Мосленте" сообщил аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" Алихан Идрисов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Часто болеющие дети (ЧБД) - это группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми респираторными инфекциями, возникающими из-за отклонений в защитных системах организма", - отметил врач.

По словам Идрисова, чаще всего болеют дошкольники. Как добавил специалист, чтобы укрепить иммунитет, им необходимо попробовать зимние виды спорта.

По мнению врача, дошкольники могут кататься на коньках, лыжах и играть в хоккей. Эти активности улучшают кровообращение, закаливают организм и заставляют работать все группы мышц. Как заключил иммунолог, детям также следует попробовать записаться на плавание, так как оно является профилактикой для заболеваний дыхательной системы.