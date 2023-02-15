Названы болезни, которыми проще всего заразиться в общественных местах

В общественных местах можно заразиться любыми инфекционными заболеваниями: острыми респираторными инфекциями (ОРИ), кишечными инфекциями (ОКИ), при определенных обстоятельствах - ИППП (инфекциями, передаваемыми половым путем) и другими инфекциями с парентеральным механизмом передачи (ВИЧ, гепатиты В и С и т.д.). Об этом "Газете.Ru" рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, в общественных местах также возможно заражение трансмиссивной инфекцией, а также паразитозом через укусы насекомых.

"Воздух, которым дышит много людей. Соответственно, наиболее частыми и наиболее опасными заболеваниями будут именно инфекции с аэрогенным механизмом передачи. Это и ОРВИ, включая грипп и COVID, и острозаразные корь с ветряной оспой, и менее заразные, но более опасные - менингококковая и пневмококковая инфекции. Чем больше людей встречается в одном ограниченном пространстве, тем большая вероятность встречи среди них инфицированного индивида", - заявил он.

Поскольку инфекций встречается много, процент тяжелых и "опасных" соответственно будет намного выше. Предупредить заражение можно единственным эффективным способом, и COVID это доказал - социально дистанцироваться, подчеркнул эксперт.

Все остальные инфекции общественных мест менее к этим местам "привязаны". Если исходить из фундаментальной микробиологии, остаются инфекции с фекально-оральным механизмом передачи - это острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты А и Е, кишечные паразитозы и прочее; контактным - чесотка, ИППП, пиодермии, гемоконтактным, парентеральным (ВИЧ, ВГВ, ВГС); трансмиссивным (клещевые инфекции, малярия). Всплеск трансмиссивных клещевых инфекций можно встретить на фестивалях на природе, но это редкость. Даже в таких местах контактных инфекций будет больше.

В общепите существуют риски заразиться инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи. А причиной, как правило, становится человеческий фактор.

На практике эти риски ненамного выше, чем заразиться такими же инфекциями вне общественных мест.

"Все-таки система контролирующих организаций в совокупности с современными технологиями приготовления и хранения пищи, дезинфекции посуды и инвентаря плюс стремление учреждения сохранить репутацию - работают. Чаще всего посетители общественных мест заражаются от других посетителей, не столь обученных правилам личной гигиены", - заметил он.