Впервые в мире болезнь Альцгеймера нашли у 19-летнего

У 19-летнего жителя Китая была диагностирована болезнь Альцгеймера. После проведения соответствующих тестов он официально стал самым молодым в мире человеком, которому диагностировали это нейродегенеративное заболевание. Информация приводится в журнале Journal of Alzheimer's Disease, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уже в 17 лет юноша начал испытывать сложности с концентрацией при выполнении домашних заданий, ситуация дальше только ухудшалась, он начал страдать от потери кратковременной памяти. Молодой человек не помнил события предыдущего дня, а также где лежат его вещи. У него начались сложности с чтением и выражением собственных эмоций.

Через год он уже не помнил, когда он ел или пил. От обучения ему пришлось отказаться.

Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративное заболевание, обычно диагностирующееся у людей старше 65 лет, сопровождается потерей памяти и сильным нарушением когнитивных функций. Врачи отметили, что у молодого китайца при этом не было обнаружено генетических мутаций. До этого случая самый ранний возраст, при котором был поставлен диагноз, составлял 21 год, но у пациента была найдена мутация генов.

У юноши из Китая наблюдается атрофия гиппокампа - она является ранним предвестником заболевания.

Медики утверждают, что этот случай переворачивает сложившееся представление о типичном возрасте начала заболевания.

"Исследование должно привлечь внимание к раннему возникновению болезни. Изучение загадки молодых людей с болезнью Альцгеймера может стать одной из сложнейших научных задач в будущем", - говорится в материале статьи в научном журнале.