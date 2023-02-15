ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на эксперта организации Марию ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился". "Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]", - отметила специалист. "Второй фазы не ожидается", - сказала она.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в июле 2021 года, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он подчеркнул, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Как сообщалось во вторник, расследование происхождения COVID-19 начала контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса США, которая запросила информацию у американской администрации. Проверяется, в частности, версия об утечке вируса из китайской лаборатории.

В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухань, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.