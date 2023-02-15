В ВОЗ опровергли информацию о приостановке исследований происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения продолжает запрашивать у Китая сведения для определения происхождения коронавируса и информация, что исследования якобы остановлены, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, информация, появившаяся в издании The Daily Telegraph, не была достоверной.

"Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом", - пояснил Жазаревич.

Как добавил представитель ВОЗ, продолжают направляться запросы в КНР о необходимости расследования причин появления коронавирусной инфекции и предоставлении доступа к материалам.

"Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останется скорее загнанным в тупик", - уверен он.