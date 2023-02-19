Ученые рассказали о влиянии кофе на ожирение у пожилых людей

Употребление кофе в умеренных количествах позволяет уменьшить процент жира в организме у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Наваррского университета (Испания). Результаты проведенного ими исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 1483 женщин и мужчин в возрасте 55-75 лет, страдающих избыточным весом. Согласно условиям, они сообщали о своих привычках в питании и образе жизни сначала раз в полгода, затем раз в год в течение нескольких лет.

По результатам исследования выяснилось, что у тех, кто перешел от низкого потребления кофе к умеренному, снизился процент подкожного и висцерального жира (окружает органы брюшной полости). При этом индекс массы тела и окружность талии у испытуемых не изменились. Однако эти показатели, как отметили ученые, не отражают распределение жира по организму.

Также сообщается, что у тех, кто перешел от умеренного количества кофе к более высокому, не наблюдалось никаких изменений в плане уменьшения жировой ткани.

В результате ученые пришли к выводу, что умеренное потребление кофе с кофеином может помочь в контроле веса у пожилых людей с ожирением.