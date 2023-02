Определена причина тяжелого COVID у мужчин

Ученые Университета Осаки определили причины, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что при заражении SARS-Cov-2 у человека могут возникнуть серьезные сбои в гуморальном иммунитете, который представляет собой синтез антител в отчет на проникновение чужеродных тел, в данном случае вирусов. Иммунный ответ регулируется и контролируется регуляторными Т-клетками (Treg), которые обычно подавляют избыточную реакцию иммунитета, однако в случае COVID-19 функция Treg часто нарушается.

Ученые использовали метод протеомики единичных клеток с помощью масс-цитометрии, которая позволяет идентифицировать молекулярные особенности клеток. Они выявили половые различия в Treg, которые могут объяснять, почему мужчины в среднем страдают от более тяжелых симптомов, чем женщины. За контроль над производством антител отвечает специфический тип Treg, называемый Т-фолликулярными регуляторными клетками (Tfr). Оказалось, что у пациентов мужского пола наблюдается быстрая потеря циркулирующих Tfr.

Кроме того, были выявлены половые различия во всей сети иммунных клеток, отвечающих за синтез антител. Так, число Т-хелперов периферической крови, плазматических бластов, пролиферирующих и экстрафолликулярных/атипичных CD11c+ В-клеток памятиположительно коррелировали с концентрациями нейтрализующих антител и отрицательно коррелировали с уровнем cTfr.

Повышение уровня антител при снижении регуляторных клеток у мужчин может указывать на то, что эти антитела нацелены на белки, производящиеся клетками самого пациента, то есть многие из них являются аутоантителами. Это может приводить к тяжелым осложнениям и повреждению органов.