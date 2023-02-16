Врач предупредил о рисках использования внутриканальных наушников

Даже однократное использование внутриканальных наушников может стать причиной образования серной пробки в ушах и привести к тяжелым воспалениям. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" сообщила кандидат медицинских наук, врач-сурдолог, оториноларинголог ГУТА КЛИНИК Марина Паукова, передает Day.Az.

"Формирование серной пробки может случиться у любого человека в любой момент. Если образуется именно пробка из серы, это связано с нарушением функции самого секреторного аппарата или эпителия. Иногда причина формирования пробки - неправильная гигиена слухового прохода. Установка инородного тела в слуховой проход, а именно это и происходит, когда мы используем внутриушный (внутриканальный - прим ред.) наушник - является агентом, проталкивающим серу из наружного ушного канала в глубже расположенный отдел. И именно это уже чревато последствиями", - отметила Паукова.

Дело в том, что в слуховом проходе есть подвижная хрящевая часть и неподвижная, костная, расположенная непосредственно внутри черепа. В подвижной хрящевой части есть ворсинки, выгоняющие серу наружу и обеспечивающие нормальный процесс очищения наружного слухового прохода от серы. Если же серные массы попадают в костную неподвижную часть, само ухо очиститься не может - для этого потребуется помощь врача.

"В норме в ухе нет инородных тел, поэтому как только его перекрывают, нарушается вентиляция. Соответственно, увеличивается влажность и повышается секреция серы, а это и есть риск пробки. Если долго использовать наушники при смене давления, например, при взлете-посадке самолета, может случиться даже баротравма, поскольку барабанная перепонка при перепаде давления не мобильна", - предупреждает врач.

Насколько часто и долго можно использовать наушники без риска образования пробки, зависит от многих факторов, в том числе от индивидуального процесса серообразования и от окружающей среды. Если наушник долго находится в ухе во влажном климате или при высокой температуре воздуха, риск образования пробки сильно увеличивается: секреция серы повышается, а ворсинки не могут вывести ее наружу, мешает инородное тело.

"Длительное использование внутриушных наушников может привести к тяжелым воспалениям, нарушениям слуха, травмам барабанной перепонки, головокружениям и пролежням на стенке уха. Причем от использования "больших", наружных наушников, таких рисков нет", - заключила Паукова.