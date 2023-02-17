Врач рассказал о связи ночных кошмаров с неизлечимой болезнью

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о связи ночных кошмаров с развитием болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире канала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У болезни Паркинсона есть ряд признаков, которые возникают задолго до того, как появятся первые клинические симптомы. Это, например, ночные кошмары", - рассказал врач.

Агапкин подчеркнул, что на развитие этого заболевания может также указывать потеря обоняния.