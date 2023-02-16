Жители городов тяжелее переносят грипп и COVID-19

Аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия", сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева рассказала, что загрязненный воздух в крупных городах и промышленных центрах усугубляет течение гриппа, ОРВИ и коронавируса у больного из-за мелких частиц, которые оседают в легких, передает Day.Az со ссылкой на URA.RU.

По ее словам, загрязнение воздуха усугубляет течение гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций.

Она подчеркнула, что у людей, заболевших в условиях загрязненного воздуха, возрастает риск возникновения бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких.

Иммунолог добавила, что в группу риска попадают дети до трех лет, люди старше 65 лет и пациенты, имеющие легочные заболевания.

По ее словам, организму приходится бороться с двумя проблемами одновременно из-за плохого качества воздуха.

Иммунолог посоветовала уехать из города в деревню, чтобы быстрее восстановиться после гриппа или коронавируса.