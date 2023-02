Раскрыты последствия долгого COVID

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли, что последствия в виде повреждения органов у пациентов с длительным COVID сохраняется в 59 процентах случаев через год после появления первых симптомов, даже если не было серьезных поражений при самом заражении вирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Royal Society of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 536 пациентов, зараженных коронавирусом, 13 процентов из которых были госпитализированы при первом диагнозе COVID-19. Из 536 пациентов у 331 (62 процента) было выявлено поражение органов через шесть месяцев после первоначального диагноза. Эти пациенты были обследованы спустя шесть месяцев с помощью 40-минутного МРТ-сканирования нескольких органов.

У 29 процентов пациентов с длительным течением COVID имелись полиорганные нарушения с сохраняющимися симптомами и сниженной функцией через шесть и двенадцать месяцев. У 59 процентов пациентов с длительным COVID наблюдалось поражение по крайней мере одного органа через 12 месяцев после первоначального диагноза.

В исследовании сообщалось об уменьшении симптомов в период от шести до 12 месяцев. Так, частота сильной одышки упала с 38 до 30 процентов, когнитивной дисфункции с 48 до 38 процентов, а плохое качество жизни, связанное со здоровьем, с 57 до 45 процентов. Механизмы, лежащие в основе длительного COVID, остаются неясными, однако исследование показывает, что постковидное состояние влияет на здоровье и качество жизни в долгосрочной перспективе.