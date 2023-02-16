Психолог назвала основные причины детской жестокости

Причиной детской жестокости и агрессивного поведения могут стать защитная реакция, склонность к самоутверждению и другие внутренние процессы. О них рассказала "Известиям" психолог "Онлайн-школы № 1" Кира Гольдштейн в четверг, 16 февраля, передает Day.Az.

"Важно понимать, что ребенок не становится агрессивным неожиданно. Сначала он просит что-то в более мягкой форме, а затем, когда родители не реагируют на его посылы, начинает использовать другую тактику поведения, которая вырастает в агрессию. Его требования становятся более жесткими и твердыми, что в итоге выливается в агрессивное поведение. Поэтому внимательное наблюдение со стороны взрослых за поведением ребенка позволит выявить назревающие проблемы и агрессивные атаки", - отметила специалист.

Она выделила несколько самых распространенных причин жестокого поведения детей. Так, агрессия ребенка может быть связана с самоутверждением и привлечением внимания со стороны сверстников, а также обусловлена стремлением к получению желаемого, к доминированию. Среди других причин такого поведения - месть, защитная реакция, отсутствие навыков самоконтроля, низкий уровень развития коммуникативных навыков и интеллекта, низкая самооценка, проблемы в отношениях с ровесниками.

"В каждом втором случае детская агрессия - это непонимание со стороны родителей или конфликтные ситуации в семье, которые ребенок копирует и проявляет в другом коллективе. Так, если в семье агрессия - нормальное явление, то ребенок заберет этот паттерн в другое общество. Нередко взрослые отвечают на детскую агрессию своей агрессией. Но это плохое решение: зло будет порождать зло", - подчеркнула Гольдштейн.

При агрессивном поведении ребенка психолог рекомендовала придерживаться ряда правил. Так, на начальной стадии появления агрессивного поведения следует использовать тактику переключения внимания или ухода от ситуации, чтобы все участники конфликта переключились на что-то другое. Это помогает сгладить нарастающее агрессивное состояние.

Также специалист советует всегда давать ребенку обратную связь о конкретных поступках, а не о его личности. Вместо того чтобы говорить ребенку, что он грубый и невоспитанный, стоит обсуждать поступки и ситуации. При этом важно сохранять спокойствие и говорить твердым, доброжелательным тоном - так ребенок поймет, что родитель не против него, а против его агрессивного поведения.

"Общайтесь с ним в следующем ключе: "Мне не нравится, что ты со мной так разговариваешь" (так вы показываете свои чувства). "Ты хочешь меня обидеть?" (так вы показываете, к чему это может привести). "Ты ведешь себя агрессивно" (это констатация плохого поведения)", - указала Гольдштейн.

По словам психолога, до ребенка важно донести, что агрессия вредит прежде всего ему самому. Также он должен ощущать, что родитель понимает его чувства. Для этого их следует проговаривать: "Я понимаю, что тебе сейчас неприятно и больно".

"Обсуждайте с ребенком все его поступки наедине и старайтесь это делать сразу после возникшей ситуации. Отмечайте даже самые небольшие позитивные изменения в поведении ребенка. Так он будет понимать, что его ценят и любят", - резюмировала эксперт.