Неприятный запах изо рта увеличил риск сердечных заболеваний

Швейцарские ученые выявили, что неприятный запах изо рта, вызванный определенной бактерией, может увеличить риск сердечных заболеваний. Выводы исследования опубликованы в журнале eLife, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В предыдущих работах было показано, что сердечные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, имеют множество факторов риска, например, определенные нарушения связывали с повышенной вероятностью образования зубного налета.

В новом исследовании ученые проанализировали генетическую информацию, включающую в себя данные о состоянии здоровья и образцы крови 3459 человек. У примерно шести процентов участников за 12-летний период наблюдения произошел сердечный приступ или другое опасное сердечно-сосудистое заболевание. Кровь испытуемых была проверена на наличие антител против 15 вирусов, шести бактерий и одного паразита.

Ученые обнаружили, что антитела против Fusobacterium nucleatum - признак прошедшей или текущей бактериальной инфекции, были связаны с некоторым повышением риска сердечно-сосудистых событий. При заражении Fusobacterium nucleatum вызывает воспаление десен и неприятный запах. Авторы объясняют такой эффект тем, что усиливается системное воспаление в результате инфицирования бактерией, которая может колонизироваться как во рту, так и на стенках артерий.

Если открытие подтвердится в будущих исследованиях, то ученые смогут разработать новые подходы для выявления группы лиц, особенно подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.