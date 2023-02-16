Шум от самолетов ухудшает восстановление после инфаркта

Кардиологи из Университетского медицинского центра Майнца выяснили, что воздействие авиационного шума за несколько дней до инфаркта может ухудшить восстановление после него. Исследование опубликовано в журнале Cardiovascular Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели эксперимент на мышах. Их разделили на две группы, на одну из которых оказывали шумовое воздействие (средний уровень 72 дБ, пиковый уровень 85 дБ). Через четыре дня у животных искусственно вызвали инфаркт. Мыши, которые подвергались воздействию шума до инфаркта, демонстрировали более выраженное воспаление сосудов. Это ухудшало работу сердца и восстановление после инфаркта.

Затем авторы работы выяснили, что у людей также повышаются биомаркеры воспаления после инфаркта, если на них оказывалось шумовое воздействие.

Ученые считают, что их исследование стало окончательным доказательством того, что транспортный шум следует считать фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний наравне с повышенным уровнем холестерина, артериальной гипертензией, курением и сахарным диабетом.