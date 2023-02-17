Витамин D оказался эффективен для лечения кожной сыпи

Ученые из организации Northwestern Medicine выявили, что витамин D оказался эффективнее для лечения кожной сыпи, полученной в результате воздействия химических веществ. Выводы двойного рандомизированного исследования опубликованы в журнале JCI Insight, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы проанализировали образцы тканей 28 здоровых участников, чья кожа на внутренней стороне руки подвергалась воздействию небольшого количества азотного иприта - одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата с раздражающими свойствами. В процессе нанесения вещества кожа испытуемых покрылась сыпью. После чего одну часть добровольцев попросили выпить высокие дозы витамина D, а другой дали плацебо.

Ткани кожи у участников, получавших витамин, демонстрировали меньшее раздражение и воспаление, чем во второй группе. В дальнейшем специалисты проанализировали образцы кожи и крови. Выяснилось, что у испытуемых из группы витамина D подавились провоспалительные сигнальные пути IL-17. По словам экспертов, это подтверждает возможность использования IL-17 в качестве перспективного биомаркера тяжелых реакций на местную химиотерапию и другие лекарства.

Результаты работы согласуются с выводами предыдущих исследований. В дальнейшем планируется продолжить изучение противовоспалительного потенциала пероральных добавок с витамином D при лечении сыпи, вызванной другими видами лечения и препаратов.