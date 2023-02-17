Терапевт рассказал об особенности питания при ОРВИ

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о питании при простуде и ОРВИ, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Cпециалист указал на то, что для борьбы с вирусной инфекцией организм нуждается в питательных веществах, особенно если речь идет о детях. В этой связи важно не пропускать приемы пищи.

"У детей до восьми лет даже один пропущенный прием пищи во время болезни может привести к падению уровня глюкозы в крови. От этого ребенка тошнит, он становится вялым, от него пахнет ацетоном", - предупредил терапевт.

Сапего отметил, что лучше регулярно кормить ребенка тем, что ему нравится, и не переводить его на "легкую пищу".

Врач рассказал, что пожилые люди склонны ограничивать себя в еде, однако отсутствие полноценного питания может привести к серьезному ухудшению состояния при болезни. По словам врача, пожилых нужно настойчиво кормить и поить, как и детей.

Особенно при болезни полезен куриный бульон, потому что он стимулирует выделение слизи и смягчает кашель. При ОРВИ или простуде, по словам Сапего, есть можно даже фастфуд.

К молочным же продуктам при болезни врач призвал относиться с осторожностью. При ОРВИ или простуде может снижаться активность фермента, расщепляющего лактозу. Также он порекомендовал не есть горячую пищу при жаре, поскольку такая еда только повысит температуру тела.

Сапего напомнил, что с питанием во многом связан режим приема лекарств, поскольку одни препараты рекомендуется пить натощак, а другие - после еды.