Диета во время беременности влияет на здоровье печени ребенка

Ученые из Колорадского Университета выяснили, что плохое питание матери во время беременности повышает риск ожирения печени в раннем возрасте у ребенка. Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) у детей вызывает растущую озабоченность, поскольку она связана с повышенным риском диабета, гепатита, ожирения и другими метаболическими нарушениями.

Исследования на животных моделях показали, что диеты с высоким содержанием жиров и сахарозы связаны с НАЖБП у потомства. Теперь эти результаты подтвердились и в исследовании людей.

Ученые проанализировали данные 1131 пары "мать-ребенок" с полной информацией о материнском рационе во время беременности. У части детей была проведена оценка печеночного жира в раннем детстве с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Анализ показал, что более высокая приверженность средиземноморской диете снижает накопление жира в печени у ребенка в раннем детстве. Повышенное потребление сахара, а также недостаточное количество бобовых и зеленых овощей в рационе матери увеличивало риск накопления печеночного жира у ребенка.

Эти эффекты наблюдались, даже когда анализы были скорректированы с учетом индекса массы тела (ИМТ) женщины и ее активности во время беременности.

Однако исследование опровергло выводы предыдущих работ, показавших, что уровень триглицеридов у матери связан с накоплением жира в печени у потомства.