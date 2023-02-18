Врач назвал замену тренировкам в тренажерном зале

Врач-ортопед Михаил Игнатов отметил, что малоподвижный образ жизни негативно сказывается на здоровье, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, лучше всего ходить в тренажерный зал, но если нет такой возможности, то заменой могут стать и домашние тренировки. Им, по словам Игнатова, нужно уделять не менее получаса.

Главное, как указал врач, чтобы занятия были регулярными, а лучше всего - ежедневными.

"Хотя и два-три раза в неделю тоже будут положительно сказываться на организме", - сказал ортопед.

Специалист также посоветовал выполнять упражнения на свежем воздухе.