https://news.day.az/medicine/1539179.html Врач назвал замену тренировкам в тренажерном зале
Врач назвал замену тренировкам в тренажерном зале
Врач-ортопед Михаил Игнатов отметил, что малоподвижный образ жизни негативно сказывается на здоровье, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам врача, лучше всего ходить в тренажерный зал, но если нет такой возможности, то заменой могут стать и домашние тренировки. Им, по словам Игнатова, нужно уделять не менее получаса.
Главное, как указал врач, чтобы занятия были регулярными, а лучше всего - ежедневными.
"Хотя и два-три раза в неделю тоже будут положительно сказываться на организме", - сказал ортопед.
Специалист также посоветовал выполнять упражнения на свежем воздухе.
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