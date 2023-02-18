Терапевт рассказала о пользе чая без сахара и подсластителей

Употребление чая без сахара и других подсластителей может оказать благотворное влияние на организм, в том числе может послужить профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Об этом 18 февраля рассказала агентству "Прайм" заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова, передает Day.Az.

"Если ежедневно пить три чашки зеленого чая, то снижается риск развития рака предстательной железы и рака эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний и таких тяжелых состояний, как инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда", - сказала она.

Говорить о безусловной пользе чая для здоровья не приходится. Между тем определенный положительный эффект от этого напитка есть, добавила врач.

Александрова уточнила, что в нем содержится большое количество биологически активных веществ, таких, как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1, В2, Р, РР, железо, магний, кальций.

При этом следует быть осторожно с травяными чаями, добавила специалист. Добавление сахара или сливок в чай может повысить метаболические риски, заключила Александрова.