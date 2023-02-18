Врач назвала отличия обычной усталости от астении

Упадок сил, постоянная усталость, апатия, нежелание что-либо делать могут указывать на наличие астенического синдрома. О том, как отличить это состояние от физиологической усталости, рассказала "Известиям" кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская в субботу, 18 февраля, передает Day.Az.

Она уточнила, что астения сопровождается неустойчивостью настроения, повышенной возбудимостью, слезливостью, снижением концентрации внимания и способности к самообладанию, капризностью. Также пациенты жалуются на нарушения сна, головные боли, головокружение, слабость мышц.

"Астения отличается от обычной физиологической усталости тем, что даже после полноценного отдыха человек не может восстановить силы. Центры головного мозга, ответственные за настроение, мотивацию и исполнительность, переходят в "режим пониженного потребления", - пояснила Демьяновская.

По словам врача, астенические расстройства возникают по разным причинам. Например, у здоровых людей в результате истощения ресурсов центральной нервной системы, избыточной физической и психоэмоциональной нагрузки, острых заболеваний может появиться реактивная астения. Это защитная или компенсаторная реакция организма. Важная особенность реактивной астении - ее обратимость, то есть облегчение наступает после устранения провоцирующих факторов.

Кроме того, на фоне приема некоторых лекарственных препаратов, а также изнуряющих заболеваний и состояний, может развиться органическая астения. Это одно из проявлений основного заболевания, например, анемии, ишемической болезни сердца, хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета, язвенной болезни желудка, патологии щитовидной железы и гиповитаминозов.