Ученые назвали лекарства, которые нельзя сочетать при лечении переломов у пожилых

Ученые из Университета Коннектикута выяснили, что комбинация из двух лекарств для заживления костей может препятствовать росту и регенерации костей. Исследование опубликовано в npj Regenerative Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У пожилых людей и больных диабетом примерно 10% переломов длинных костей заживают плохо, и для полной регенерации им требуются факторы роста или другие вещества.

В экспериментах на мышах ученые изучили эффект двух факторов роста: костного морфогенетического белка 2 (BMP2) и тромбоцитарного фактора роста (PDGF). BMP2 способствует увеличению костной массы и заживлению, а PDGF стимулирует регенерацию и образование новых кровеносных сосудов.

Исследователи обнаружили, что PDGF замедляет работу BMP2 при совместном использовании. При этом уменьшалось количество клеток, участвующих в формировании кости, а также замедлялось деление стволовых клеток. В итоге у мышей, которые принимали комбинацию лекарств, перелом зажил хуже, чем у мышей, которые принимали только BMP2.

Выводы ученых означают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, каким образом можно совмещать два лекарства.