Врач рассказал, как распознать нарушение обмена веществ в организме

Сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи и выпадение волос могут свидетельствовать о нарушении обмена веществ в организме. Об этом рассказала "Мосленте" руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, передает Day.Az.

По словам врача, плохой метаболизм может быть как наследственным, так и приобретенным под воздействием внешних факторов.

Также к его симптомам относятся резкие перепады настроения.

Врач подчеркнула, что женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в работе щитовидной железы. В этом случае на проблемы могут указывать сильная усталость, беспричинный набор веса, подавленное настроение и постоянное ощущение холода.

Иногда эти симптомы пытаются объяснить постоянными стрессами или недосыпом. Однако настоящие причины сможет выявить только эндокринолог.

Врач отметила, что порой для нормализации обмена веществ нужно изменить образ жизни, например, перейти на более сбалансированный рацион, заняться спортом или просто увеличить уровень физических нагрузок. В иных случаях врач прописывает медикаментозное лечение.