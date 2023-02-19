Медики раскрыли длительность иммунитета после коронавируса

Международная группа медиков из Института показателей и оценки здоровья (независимая международная организация, специализирующаяся на исследованиях в области здравоохранения) провели исследование и выяснили, что у пациентов, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2, риск госпитализации или смерти от COVID-19 снижается на 88% в течение десяти месяцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках работы ученые проанализировали 65 работ на тему COVID-19, проведенных в 19 странах. Как оказалось, защита от повторного заражения штаммами, предшествующими омикрону, составляла 85% в течение одного месяца и снизилась примерно до 79% через десять месяцев. Защита от омикрона была изначально снижалась быстрее - до 36% примерно через десять месяцев. Причем, если пациент перенес заболевание в тяжелой форме, то защита была выше: 90% для штаммов "альфа" и "дельта" и 88% для "омикрона".