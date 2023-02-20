В Африке нашли вирус, который может превзойти COVID-19

Медики по всему миру ищут экспериментальные вакцины, способные защитить от родственного Эболе вируса Марбург, выявленного 13 февраля в Экваториальной Гвинее.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет научный журнал Nature.

ВОЗ созвала срочное совещание для обсуждения возможности тестирования вакцин Марбург, находящихся на разных стадиях разработки. Все ведущие претенденты основаны на вирусных переносчиках - аналогично вакцине AstraZeneca от коронавируса.

В организации надеются, что вирус не сможет распространиться быстро. Вспышка Марбурга произошла в сопредельной с Камеруном и Габоном провинции Кие-Нтем в Экваториальной Гвинее. Заразились 25 человек, 9 умерли.

Всего же в мире было зарегистрированы 16 вспышек вируса, но почти все они были небольшими и быстро заканчивались. Исключения составили эпидемии в ДРК в 1998-2000 годах и Анголе в 2004-2005 годах, когда количество случаев составило 154 и 252 случая соответственно, а доля летальных исходов - около 90%.

Марбург - один из наиболее опасных вирусов в мире. Впервые его зафиксировали в 1967 году. Передается инфекция к человеку при физическом контакте с кровью, слюной, выделениями, органами или другими физиологическими жидкостями, а также при контакте с загрязненной этими субстанциями поверхностями - одеждой или постельным бельем.

Инкубационный период может составлять от 2 до 21 дня. Болезнь наступает внезапно. Среди симптомов - высокая температура, головная боль и мышечная боли, тошнота, диарея, спазмы, рвота и недомогание.

На пятый-седьмой день могут открыться кровотечения, наступают поражения центральной нервной системы. Летальный исход наступает, как правило, спустя восемь-девять дней.

Зарегистрированных вакцин или препаратов от Марбурга нет. Лечение - симптоматическое.